"Во Франции женщины свободны": госсекретарь страны Марлен Шьяппа снялась для Playboy

Госсекретарь при премьер-министре Франции по вопросам социальной экономики и общественной жизни Франции жизни подняла продажи мужского журнала Playboy.

После появления в газетных киосках свежего номера с Марлен Шьяппа на обложке, тираж журнала был полностью распродан. По словам главного редактора французского издания Жан-Кристофа Флорентина, всего за 3 часа после его выхода было продано более 100 000 экземпляров.

Для сравнения, обычные ежемесячные продажи Playboy во Франции составляют около 30 000 экземпляров.

В свете такого успеха журнал решил выставить на продажу в четверг 20 апреля еще 60 000 экземпляров, чтобы удовлетворить спрос.

Этот номер Playboy вызвал различные отклики во французском обществе Playboy

Решение госчиновницы снять для журнала вызвало немало споров во Франции.

В стране сейчас идут активные дебаты о пенсионной реформе. Президент Франции Эммануэль Макрон пытается восстановить рейтинг, сильно пострадавший после того, как в марте он провел законопроект о пенсионной реформе через парламент с помощью статьи 49.3.

В соцсетях появились отредактированные обложки номера, на которых на левой груди Марлен Шьяппа красуется число 49.3.

Отредактированная в фотошопе обложка Playboy Twitter

40-летняя Марлен Шьяппа позирует в журнале в различных дизайнерских нарядах рядом с 12-страничным интервью о правах женщин.

В этом интервью она, в частности, защищает право женщин делать "именно то, что они хотят".

Марлен Шьяппа Playboy

Шьяппа подверглась резкой критике за эту фотосессию, в том числе со стороны государственных чиновников.

Премьер-министр Элизабет Борн назвала интервью "совершенно неуместным" в нынешнем контексте.

Многие представители оппозиции, от Сандрин Руссо до Жан-Люка Меланшона, назвали появление Шьяппа на страницах журнала "дымовой завесой", назвав выпуск Playboy трюком для отвлечения внимания от нынешнего кризиса.

Министр по вопросам равенства между женщинами и мужчинами Изабель Ром также раскритиковала выбор своей коллеги сняться в Playboy, который - по ее словам - является "сборником всех сексистских стереотипов".

"Я задаюсь вопросом: почему вы выбрали Playboy для продвижения прав женщин, если этот журнал является сборником всех сексистских стереотипов? Мы живем в эпоху культа женщины-объекта", - сказала Рима французской газете Le Figaro.

Шьяппа ответила на критику в Твиттере: "Защищать право женщин распоряжаться своим телом можно везде и всегда", "Во Франции женщины свободны, нравится это или нет ретроградам и лицемерам".

Некоторые коллеги Шьяппа, надо отметить, приветствовали ее решение позировать для Playboy.

"Марлен Шьяппа - сильная женщина-политик. У нее есть характер и свой стиль", - сказал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.