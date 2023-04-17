Христианская поп-музыка покоряет Испанию

Jaime Velazquez

В центре Мадрида на площади Сибелес около 20 тысяч человек собрались на музыкальный фестиваль "Воскресение" в честь окончания праздника Пасхи. На сцене выступают Карлос Бауте, Энди и Лукас, Хуан Пенья, группа "Хакуна".

Это подтверждение того, что христианская поп-музыка, глобальный феномен, добрался и до Испании...

"Хакуна" - это больше, чем поп-группа. Это сообщество молодых людей, в котором каждый участвует в создании музыкальных композиций. Их песни на Youtube набирают сотни тысяч просмотров...

"Они говорили: "Эй, у христианской музыки не будет хитов! Потом вышел альбом "Sencillamente" ("Просто"), через несколько месяцев песня "Sencillamente" набрала миллионы просмотров. Теперь и у "Huracán" три миллиона на Spotify... Мы совсем этого не ожидали", - рассказывает Хорхе Лабрадор из группы "Хакуна".

"Хакуна" обращается в своих песнях к молодежи, совмещая христианские ценности с веселым времяпрепровождением.

"В конце концов, быть христианином не значит, что личная жизнь должна быть отдельно от веры", - говорит участница группы Эли Камуньяс.

Последние данные показывают, что в Испании только четверо из десяти молодых людей называют себя верующими. Такие группы, как "Хакуна", пытаются восстановить связь с молодежью через мелодии, звучащие по радио и на улицах.

Многие находят в христианской музыке подтверждение того, что они не одиноки.

"Некоторым кажется, что там только монахини и священники, но это не так. На таких концертах можно увидеть, как люди воодушевляются, понять, что мы обычные люди", - говорит пришедшая на концерт в Мадриде девушка.

С помощью таких массовых мероприятий организаторы надеются популяризировать христианскую музыку в обществе.