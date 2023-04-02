Новая миссия Джеймса Бонда – спасти коронацию Карла III

"Бондиана" неразрывно связана с британской монархией: новый опус о Джеймсе Бонде появится в книжных магазинах за два дня до коронации Карла III в Вестминстерском аббатстве.

Компания Ian Fleming Publications – издатель романов и рассказов, посвящённых культовому персонажу Яна Флеминга – поручила Чарли Хигсону написать продолжение. 64-летний британский писатель и актёр – автор пяти романов серии "Молодой Бонд" о приключениях будущего агента 007 во время учёбы в Итоне в 1930 годах.

Как сообщает издание Variety, сюжет новой истории разворачивается в наши дни: разведчику необходимо пресечь попытку эксцентричного богача Ательстана Уэссекского сорвать коронацию Карла III.

Книга "На секретной службе Его Величества" будет опубликована 4 мая.Все доходы от продажи пойдут на поддержку работы Национального фонда грамотности – независимой британской благотворительной организации, которая помогает детям из неблагополучных семей освоить чтение и письмо.

"Когда чуть больше месяца назад издательство Ian Fleming Publications обратилось ко мне с идеей написать историю о Бонде для взрослых, я был в восторге, пока не понял, что всё должно быть готово к коронации в мае", – заявил Хигсон в интервью Variety. По словам автора, работа над книгой и выход в печать в столь короткий срок могут сравниться с напряжённой миссией 007: "Хотя, конечно, никто не будет в меня стрелять".

Название новой книги отсылает к десятому роману "бондианы". Вот что говорит управляющий директор Ian Fleming Publications Коринна Тернер: "Коронация короля Карла III – знаменательное событие для страны. Мы ломали голову на тем, что можно сделать по этому случаю, и ответ оказался очевидным. Книга Яна Флеминга "На секретной службе Её Величества" была впервые опубликована 1 апреля 1963 года, а 60 лет спустя серия пополнится романом"На секретной службе Его Величества" с совершенно другим сюжетом. Что может быть лучше?"