Восковой Карл III обосновался в Париже

Презентация восковой фигуры Карла III в парижском музее Гревен была приурочена к визиту короля Соединенного Королевства во Франции. Поездка британского монарха была отложена, однако презентация его восковой копии прошла за несколько часов до этого решения.

Парижский музей восковых фигур Гревен был открыт в конце позапрошлого века по образцу знаменитого музея Мадам Тюссо. Первые экспонаты музея были сделаны известным скульптором и карикатуристом Альфредом Гревеном, в честь которого музей и получил свое имя. В настоящий момент в коллекции музея находится около 450 восковых фигур знаменитых людей или вымышленных персонажей.