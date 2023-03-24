Восковая фигура Карла III
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Восковой Карл III обосновался в Париже

Презентация восковой фигуры Карла III в парижском музее Гревен была приурочена к визиту короля Соединенного Королевства во Франции. Поездка британского монарха была отложена, однако презентация его восковой копии прошла за несколько часов до этого решения. 

Презентация восковой фигуры Карла III в парижском музее Гревен была приурочена к визиту короля Соединенного Королевства во Франции. Поездка британского монарха была отложена, однако презентация его восковой копии прошла за несколько часов до этого решения. 

Парижский музей восковых фигур Гревен был открыт в конце позапрошлого века по образцу знаменитого музея Мадам Тюссо. Первые экспонаты музея были сделаны известным скульптором и карикатуристом Альфредом Гревеном, в честь которого музей и получил свое имя. В настоящий момент в коллекции музея находится около 450 восковых фигур знаменитых людей или вымышленных персонажей.

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