Карл III появился на монетах

В Великобритании представлены монеты с изображением нового короля Карла III. Портрет монарха отпечатали в рамках специальной серии, — рассказала директор Королевского монетного двора Великобритании Энн Джессопп:

«Королевский монетный двор чеканил монеты для Великобритании более 1100 лет. Фактический каждый раз, когда сменялся монарх, выпускалась новая монета с его портретом. Поначалу такие монеты были единственной возможностью для подданных узнать, как на самом деле выглядел монарх, – тогда же не было социальных сетей, как сейчас. Портрет короля Карла постепенно появится на всех монетах».

Этот образ Карла III печатают ещё до коронации, монарх представлен без короны. Портрет появится на монетах достоинством 5 фунтов и 50 пенсов. О том, как он выглядит, — директор музея Королевского монетного двора Кевин Клэнси:

«Король Карл III смотрит налево, - в противоположную сторону от покойной королевы. Надпись, слова вокруг портрета, гласит: "Карл III, милостью Божией, король, защитник веры", также указана дата. Все эти элементы очень, очень традиционны».

Серия, в рамках которой новые монеты выпустят в оборот, посвящена жизни и наследию королевы Елизавете II, умершей 8 сентября в возрасте 96 лет.