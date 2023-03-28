100-лет со дня рождения Марии Каллас: Греческая опера подготовила уникальную программу

Божественная и неповторимая... В декабре этого года исполняется сто лет со дня рождения Марии Каллас - американской оперной певицы греческого происхождения. Ее вклад в искусство огромен и не вызывает сомнения. В честь величайшего сопрано XX века Национальная опера Греции с апреля по декабрь проводит серию мероприятий, посвященных Каллас. Подготовлены выставка, новая театральная постановка, документальный фильм о певице. Пройдут образовательные семинары и гала-концерт. Проект курирует Гиоргос Кумендакис, художественный руководитель театра.

Гиоргос Кумендакис, художественный руководитель Национальной оперы Греции:

"Празднование 100-летия со дня рождения Марии Каллас дает нам возможность по-новому оценить столь огромный феномен, каким является ее голос, и, конечно, ее личность, увидеть, какой вклад она внесла в обновление оперы. Мы говорим об эпохе до Марии Каллас и эпохе после Марии Каллас. Поэтому нам необходимо по этому случаю показать новому поколению аспекты музыкальной личности Каллас, которые я считаю значительными. Поколению, которое в полном объеме не знает, кто такая Мария Каллас".

Мария Каллас и Ренато Чиони на сцене театра Ковент-Гарден, Лондон Robert Dear/AP

Главное событие — новая постановка "Медеи" Луиджи Керубини от режиссера Дэвида Маквикара. Это первый крупный совместный спектакль Национальной оперы Греции с МетропОлитен-оперой в Нью-Йорке, Канадской оперой и Лирической оперой Чикаго. Спектакль открыл сезон Метрополитен-опере. В апреле этого года его представят в Афинах.