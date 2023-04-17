На Бродвее закончился «Призрак оперы»

В Нью-Йорке в воскресенье состоялось последнее представление мюзикла «Призрак оперы». Шоу стало самым долгоиграющим в истории Бродвея: 35 лет, почти 14 тысяч спектаклей, 20 миллионов зрителей в театре «Маджестик».

«Призрак» считается одним из самых известных щедевров Эндрю Ллойда Уэббера и принёс своим создателям почти полтора миллиарда долларов.

В итоге этот мюзикл, как и многие другие бродвейские проекты, подкосила пандемия. Шоу так и не опарвилось после 18-месячного «локдауна».

Камерон Макинтош, продюсер:

«Никогда в самых смелых детских мечтах мы не могли представить себе успех „Призрака“».

Композитор посвятил заключительное шоу своему сыну, который скончался от рака месяц назад.

Эндрю Ллойд Уэббер, композитор:

«Спасибо всем вам и спасибо Нью-Йорку за то, что он стал для нас таким замечательным домом».

Несмотря на проблемы с посещаемостью в последние годы, на финальное шоу все билеты были распроданы. Цены на места в зале доходили до 500 долларов.

При этом «Призрак оперы» продолжает идти в Лондоне. В Мадриде собственную адаптацию романа Гастона Леру осенью планирует представить Антонио Бандерас.