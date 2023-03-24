Как искусственный интеллект отправил президента Макрона на протесты против пенсионной реформы

Президент Макрон протестует против собственной пенсионной реформы?

Зрение вас не обманывает.

На фоне продолжающихся во Франции разногласий по поводу пенсионной реформы и социальных волнений, вызванных спорным законопроектом президента Макрона, пользователи Интернета обратились к искусственному интеллекту (ИИ).

Последние несколько дней в социальных сетях циркулируют весьма реалистичные изображения, созданные с помощью инструментов ИИ.

Они появились благодаря последней версии нейросети Midjourney, созданной независимой исследовательской лабораторией Midjourney Inc, расположенной в Сан-Франциско. Программа генерирует изображения на основе описаний, называемых "подсказками", подобно тому, как Stable Diffusion и DALL-E создают изображения.

Последняя версия доступна с 16 марта в режиме открытого бета-тестирования, т.е. открыта для всех, кто заинтересован в использовании продукта, и эволюция идет полным ходом. Поскольку для создания любого изображения достаточно одного предложения, пользователи Интернета, естественно, ухватились за возможность выпустить пар, создавая изображения, отражающие ситуацию во Франции.

Так в социальных сетях можно встретить изображения Макрона, сидящего на куче мусора, в роли участника демонстрации против его собственной пенсионной реформы или мусорщика.

Просто посмотрите сами.

Президент Франции прогуливается по улицам Парижа во время протестов Reddit - Twitter

"Макрон - противник реформы" Twitter- Reddit

Пользователи не обошли стороной и США: в сети распространились изображения, на которых изображен арест Дональда Трампа. С тех пор как бывший президент предупредил, что 21 марта его могут задержать по делу о взятке, выплаченной из средств избирательной кампании 2016 года порнозвезде Сторми Дэниелс, пользователи начали мечтать...

Благодаря искусственному интеллекту их мечты сбываются.

Результаты впечатляют и вызывают легкое беспокойство.

Несмотря на абсурдность этих изображений и иронию, эксперты напоминают, что если эти дип-фейки выглядят настолько убедительно, то технология может быть использована для распространения дезинформации или мошенничества.

Федеральная торговая комиссия США предупредила потребителей, чтобы они повнимательнее относились к таким инструментам ИИ, как ChatGPT, Vall-E от Microsoft, приложению для клонирования голоса от ElevenLabs и другим. Например, последнее может убедительно копировать голос, чтобы заставить жертв мошенников поверить, что их близкие попали в беду и тем срочно нужны деньги.

На этом этапе мечты об ИИ становятся кошмарами.