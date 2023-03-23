Ученые определили вероятную причину смерти Бетховена

В 1802 году, в возрасте всего 32 лет, Людвиг ван Бетховен написал письмо своим братьям и попросил провести вскрытие его тела после смерти, чтобы найти причину его болезни — усиливающейся глухоты.

Немецкий музыкальный гений умер в 1827 — тогда ему было 56 лет, он был полностью глухим и страдал от многих хронических заболеваний, включая цирроз печени. Это всё, что смогли установить врачи того времени, проведя вскрытие.

С тех пор ученые и историки музыки долго пытались выяснить причины глухоты Бетховена и его смерти. Но только теперь, два столетия спустя, группа исследователей частично выполнила желание композитора, проанализировав ДНК его волос. Их статья опубликована в журнале Current Biology.

Ученые выяснили, что Бетховен имел генетическую предрасположенность к болезням печени, которая усугубилась из-за пристратия композитора к алкоголю, а в конце жизни заразился гепатитом В. Вероятно, совокупность этих факторов и стала причиной его смерти.

Почему Бетховен потерял слух — до сих пор неясно.

Тайна смерти Бетховена

"Наша основная цель состояла в том, чтобы пролить свет на проблемы Бетховена со здоровьем, которые, как известно, включали в себя прогрессирующую потерю слуха, начавшуюся в возрасте 25-30 лет и в конечном итоге приведшую к функциональной глухоте к 1818 году", — отметил Йоханнес Краузе из Института эволюционной антропологии общества Макса Планка в немецком Лейпциге.

Несмотря на нарушения слуха, Бетховен за свою жизнь написал 722 произведения, в том числе 9 симфоний, 35 фортепианных сонат и 16 струнных квартетов. Он продолжал сочинять музыку даже тогда, когда полностью оглох к 40 годам. Некоторые из его величайших произведений — симфонии №7, 8 и 9 — были написаны в последние годы жизни, когда он боролся со спазмами в животе, проблемами с пищеварением, хроническим бронхитом и мышечной слабостью. Он умер в Вене 27 марта 1827 года после приступа пневмонии, усугубившей его существующие болезни.

Долгое время все его симптомы указывали на отравление свинцом, что, однако, было опровергнуто в 2010 году, когда исследователи обнаружили, что в небольшом кусочке черепа Бетховена свинца было не больше, чем в черепе среднестатистического человека.

Новое исследование, опубликованное 22 марта, выявило совершенно другую причину смерти.

Группа исследователей из Кембриджского университета получила восемь прядей волос Бетховена из частных коллекций, пять из которых были признаны подлинными. Ученые использовали их, чтобы секвенировать геном композитора.

"Нам не удалось найти точную причину глухоты Бетховена или проблем с желудочно-кишечным трактом, — сказал Йоханнес Краузе. — Однако мы обнаружили ряд существенных генетических факторов риска заболеваний печени. Мы также обнаружили признаки заражения вирусом гепатита В, не менее чем за несколько месяцев до последней болезни композитора. Вероятно, это способствовало его смерти".

Неожиданность для ученых

Во время секвенирования генома Бетховена ученые выяснили, что его Y-хромосома не совпадает ни с одним из пяти современных родственников, которые носят ту же фамилию и имеют общего с композитором предка по отцовской линии. Это указывает на то, что кто-то из предков Бетховена вступал во внебрачную связь.

"Эта находка предполагает экстрапарное отцовство по его отцовской линии в период между зачатием Хендрика ван Бетховена в 1572 году в Кампенхауте, Бельгия, и зачатием Людвига ван Бетховена семью поколениями позже, в 1770 году, в Бонне, Германия", — говорит исследователь Тристан Бегг, который сейчас работает в Кембриджском университете.

Новые данные открывают дорогу для будущих исследований: ученым до сих пор неясно, как Бетховен заразился гепатитом B, как связан со своими современными потомками и что стало причиной его глухоты.