Дональд Трамп записал песню с хором заключенных

Знаменитый испанский писатель Мигель де Сервантес однажды написал: "Где звучит музыка, там не может быть зла". Возможно, услышав эту песню, он почувствовал бы необходимость как-то изменить это высказывание...

Бывший президент Соединенных Штатов и приверженец "альтернативных фактов" Дональд Трамп выпустил сингл. Да, вы правильно прочитали: фактически Дональд Трамп начал музыкальную карьеру.

В новом сингле, выпущенном хором мужчин, которые находятся в тюрьме за участие в нападении на Капитолий США 6 января 2021 года, в качестве бэк-трека использована запись экс-президента.

Песня "Justice for All" ("Правосудие для всех") Дональда Трампа и тюремного хора J6 теперь доступна на платформах потокового вещания, включая Spotify, Apple Music и YouTube. В ней заключенные - их называют "тюремным хором J6" - поют гимн США, а Трамп декламирует клятву верности.

Послушайте, если хотите:

Для тех из вас, кто выбрал здравомыслие и по-прежнему дорожит своим слухом, вы не так уж много потеряли. Всего 2 минуты и 21 секунда тошнотворного "патриотического" позерства, перемежаемого голосом, который может любить только мать, а затем скандирование "U-S-A! U-S-A! U-S-A! U-S-A!".

Едва ли это можно назвать хитом.

Forbes, который первым сообщил о записи песни, пишет, что она была "спродюсирована крупным представителем мира звукозаписи, имя которого не раскрывается".

Издание также узнало, что благотворительный сингл Трампа предназначен для сбора средств семьям заключенных, и что проект не будет "полезен семьям людей, напавших на полицейского".

Со ссылкой на "человека, осведомленного о проекте", Forbes сообщил, что хор состоял из 20 заключенных вашингтонской тюрьмы, которые записывали песню на тюремный телефон.

Несколько человек, которым не понравилась музыкальная новинка, выступили в социальных сетях с критикой сингла.

Роберт Магуайр, директор по исследованиям наблюдательной организации "Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне", написал: У меня никогда не вызывал большего отвращения сам факт существования песни, как этот сингл в исполнении президента, который пытался совершить переворот, и буквального "хора" мятежников, которые пытались ему помочь".

Барб Маккуэйд, профессор права Мичиганского университета и бывший прокурор США, назвала песню "тактикой дезинформации прямо из учебника авторитарной игры" и заявила, что Трамп "заворачивает ложь в патриотизм".

Трамп неоднократно выражал сочувствие тем, кто был заключен в тюрьму после событий 6 января. Перед объявлением своей третьей президентской кампании в ноябре он сказал, что в случае победы рассмотрит вопрос о помиловании участников беспорядков.

В результате "штурма" Капитолия погибли девять человек, более тысячи были обвинены в участии в беспорядках, почти 500 из них признали свою вину.