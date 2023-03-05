Манифест свободного тела на сцене в Лионе

Сильвия Грибауди - итальянский хореограф, разбивающий стереотипы в отношении искусства и танца в частности. С 2004 года ее внимание сосредоточено на исследованиях социального взаимодействия тел при сценическом общении между артистами и, конечно, в восприятии зрителя. Основной акцент хореографического языка Сильвии - комический элемент и отношения между исполнителями и зрительным залом.

Сильвия Грибауди, хореограф: "Что касается тела, то нам, и это очевидно, навязвапют стереотипы. Каждый из нас потом решает, как ему чувствовать себя в рамках форм своего тела. Слова совершенный, не совершенный - это всегда скользкие слова, на мой взгляд, именно потому, что существует почти неизвестная зона, пограничная зона, внутри которой, возможно, совершенства, несовершенства уже нет, а есть просто форма, состоящая из силы, объема, пространства. Тело также состоит из этого".

Проект Грибауди вызывает гамму чуств. И это не только восторг и вохищение. Звучит и критика. А некоторые осуждают хореографа. К этому Сильвия говорит, что относится к этому с иронией.

Сильвия Грибауди, хореограф: "Возможно, именно ирония, юмор позволили мне дистанцироваться от всего, что раньше, будучи танцовщицей, как-то могло создавать для меня трудности, ощущение неадекватности. Юмор, клоун живет в неадекватности, в ошибках. В этих ошибках находится огромный ресурс. Привнесенный в танец, этот ресур дал мне запал к революции, настоящей революции. Эта революция начинается с трансформации через иронию, с возможности свободно говорить то, что думаешь, делать, что хочешь, смеяться вместе с другими.

В танце, уверена Сильвия Грибауди, есть место для всех, нужно найти своего мастера, учиться, и открыть в себе свою уникальность.

Спектакли Грибауди были представлены на национальных и международных фестивалях. Это результат творческого процесса, в центре которого диалог и поэтическая встреча с другими артистами, танцевальными коллективами.

Спектакль "Грации" был представлен в лионском Maison de la Dance 27 и 28 февраля. Это проект, вдохновленный "Тремя грациями" - скульптурой Антонио Кановы (1812-1817 гг). Здесь бросается вызов традициям, восходящим еще к греческой мифологии.

Три дочери Зевса Евфросиния, Аглая и Талия излучали великолепие и радость. Здесь три мужские фигуры выходят на сцену в пространстве и времени, подвешенном между человеческим и абстрактным: туда, где мужчина и женщина встречаются без ролей и танцуют под ритм самой природы. На сцене три исполнителя-мужчины (Сиро Гульельми, Маттео Маркези, Андреа Рампаццо) вместе с Сильвией Грибауди, которая любит определять себя как "автор тела": ее поэтика возводит несовершенства в форму искусства с помощью прямого, жестокого и сочувственного комического стиля, не имеющего границ между танцем, театром и исполнительским искусством.

В течение последних десяти лет Сильвия Грибауди ставит под сомнение гендерные стереотипы, женскую и мужскую идентичность и понятие виртуозности в танце и повседневной жизни, выходя за рамки клише и видимости.