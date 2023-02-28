Губернатор Флориды лишил Disney особого статуса

Губернатор Флориды Рон ДеСантис подписал в понедельник закон о ликвидации особого статуса компании Disney в штате.

"Сочный бизнес "зачарованного королевства" наконец-то подходит к концу", - заявил он на пресс-конференции. Губернатор Флориды обвиняет гиганта индустрии развлечений в лоббировании интересов ЛГБТ-сообщества после того, как компания раскритиковала его законопроект, ограничивающий обсуждение вопросов сексуальной ориентации и гендерной идентичности в школах.

Я... передал территорию под управление штата и назначил 5 членов государственного контрольного совета. У Disney больше нет собственного правительства, компания будет жить по тем же законам, что и все остальные, и выплачивать свои долги и справедливую долю налогов Рон ДеСантис губернатор Флориды

Созданная братьями Дисней корпорацияпользовалась особым статусом с 1960-х годов и строительства тематического парка Disney World. Это давало ей широкую автономию во Флориде и освобождало от большинства государственных сборов.Парк развлечений вблизи Орландо является одним из самых посещаемых в мире, а бренд Disney остается одним из любимых в Америке.

Отношения между "Зачарованным королевством" и Роном ДеСантисом испортились после того, как Боб Чапек, бывший генеральный директор Disney, публично выступил против продвигаемого губернатором закона. Тот ограничивал преподавание предметов, связанных с сексуальной ориентацией, в начальных школах. ДеСантис в ответ обвинив компанию в попытке навязать "идеологию".

Восходящая звезда ультраправых, не скрывающая амбиций попасть в Белый дом, Рон ДеСантис обвиняет группу "элит" в навязывании своей прогрессивной идеологии обществу, которое "её отвергает". Он пообещал бороться с этим в своём штате.