В ОАЭ дали слово лучшими фотографам планеты

74 фотографа, 68 выставок и более 50 мастер-классов - так выглядел прошедший в Шардже Международный фестиваль фотографии Xposure. Уже седьмой год это мероприятие привлекает ведущих мастеров в Объединенные Арабские Эмираты.

"Перенести красоту в снимки"

За организацией международного фотослета стоит шейх Султан бин Ахмед аль-Касими, заместитель правителя Шарджи и председатель регионального медиасовета. Опытный и увлеченный фотограф, шейх считает, что успех проекта Xposure помог и ему отточить собственное мастерство. "Я действительно многому научился на фестивале Xposure, так как каждый раз, встречая его участников, я расспрашиваю их о работе, - признается аль-Касими. - Со временем начинаешь видеть вещи по-другому, начинаешь замечать разные цвета, смотреть на ведущие линии снимка. Здесь есть, чему поучиться. Моя фотокамера всегда со мной. С ней пытаешься воплотить красоту, которую видишь вокруг, в снимки".

Фотография и наука: наглядно о сложном

Известный венгерский фотограф Эстер Хорват представила в ОАЭ документальную серию о крупнейшей научной экспедиции в Арктике MOSAiC. С 2015 года она занимается фотосъемкой в регионе, сотрудничая с учеными и экологами. Цель Хорват - добиться лучшего понимания изменения климата.

Фото арктической серии Хорват. Euronews

"У меня было ощущение, что я фотографирую высадку на Луну, - делится впечатлениями фотограф. - Это событие для меня стало абсолютным источником вдохновения. Ведь когда мы думаем о высадке, мы не представляем тысячи страниц научных публикаций и отчетов, нет, мы представляем фотографии Нила Армстронга и Базза Олдрина. Это стало и моей целью - перевести сложные научные исследования в нечто наглядное, что люди смогут понять".

"Те же темы о человечестве"

Бразильский фотограф Габриэль Викболд участвует в фестивале второй год подряд. Он считает, что этот слет позволяет художникам лучше воспринимать иные культурные реалии.

"Для меня проделать весь этот путь, увидеть, как мое творчество встраивается в совершенно иной культурный контекст – просто невероятно! Например, я вижу здесь работы на те же темы человечества, которые раскрываю сам, и они говорят со зрителями о том же, о чем я говорю с моей аудиторией в Бразилии. Это захватывающе", - комментирует бразилец.

Новинки фототехники в Шардже. Euronews

Раздвигая границы знаний

В прошлом году посещаемость фестиваля выросла более чем в два раза, мероприятие стало одним из крупнейших в фотомире. Xposurе дает слово художникам, а проходящая параллельно выставка лучшего профильного оборудования - производителям и ритейлерам. Спонсирует мероприятие группа Leica Camera Middle East. Ее директор Асаад Аббуд называет выставку инноваций уникальной. "Это вдохновляющее собрание единомышленников, фотографов, которые стремятся расширить границы своих знаний, творчества. Это место, куда может прийти любой, чтобы узнать больше", - говорит он.