Rendez-vous: цветные фото Лартига и невозможные пространства Эшера

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Художественный музей МадридаFundación Canal представляет выставку цветных снимков известного французского фотографа Жака-Анри Лартига. Прославившийся чёрно-белой летописью своей эпохи, Лартиг тем не менее всегда ценил цвет, считая, что это - "лучший способ передать очарование и поэзию жизни".

В экспозиции "Лартиг - охотник за счастливыми моментами", которую можно посетить до 23 апреля, представлены "trente glorieuses" - период с 1946 по 1975 годы, когда в Европе и во Франции сформировалось общество потребления и значительно вырос уровень жизни. В крупнейшей в Испании экспозиции можно увидеть как ранние снимки Лартига, когда он начал экспериментировать с автохромами, так и поздние работы, когда он окрашивал чёрно-белые снимки.

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В Гааге, где начинаются празднования 125-летия со дня рождения выдающегося голландского графика Маурица Корнелиса Эшера (1898-1972), открылась новая выставка его работ.

Экспозиция в Kunstmuseum под названием "Эшер - другой мир" объединяет работы голландского мастера с архитектурными инсталляциями, которые воплощают его причудливый мир. В своих работах Эшер исследовал понятия бесконечности и симметрии, экспериментировал с архитектурой, перспективой и невозможными пространствами. Посетители до 10 сентября могут полюбоваться на золотой гордиев узел, рассмотреть так любимые художником перевёрнутые лестницы и двери, ведущие в никуда, затеряться в лабиринтах и зеркальных отражениях.

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В нескольких минутах ходьбы от Темзы, в самом центре Лондонагалерея Hayward полностью преобразилась, благодаря инсталляциям и скульптурам Майка Нельсона. 57-летний британский художник дважды номинировался на премию Тернера, в 2011 году представлял Соединённое королевство на Венецианском биеннале.

Этот поклонник переработанных материалов создает масштабные работы, многие из которых демонстрируются впервые. Зрители смогут удивиться богатству его фантазии и необычному применению, например, шин, собранных на кольцевой дороге Лондона или разнообразного металлолома. Выставка работает до 7 мая.