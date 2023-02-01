Снимать ли хиджаб: фильм об иранской девушке номинирован на "Оскар"

Короткометражные фильмы, номинированные на "Оскар", не часто привлекают внимание широкой публики, но "Красный чемодан" Сайруса Нешвада — исключение. Люксембургский режиссер иранского происхождения снял 17-минутную ленту о девушке, которая прилетает из Тегерана в Европу и в аэропорту сталкивается с дилеммой: снимать ли или нет хиджаб. Картина попала в шортлист премии во время протестов в Иране, хотя и была закончена за год до их начала.

"Иран — красивое тело, которое заражено вирусом. И вирус съедает это тело. Как только мы устраним этот вирус, тело снова расцветет", — подчеркивает Сайрус Нешвад.

Главную героиню играет молодая франко-алжирская актриса Навель Эвейяр-Аяд. У неё нет иранских корней, но она выросла в мусульманской семье и раньше тоже носила хиджаб.

"Фильм говорит обо всех женщинах. Как выйти из рабства и начать делать собственный выбор? Выбрать себя. Что я выбираю для себя? Слушать свою семью? Или делать собственный выбор? Думаю, этот вопрос существует во всех культурах", — говорит актриса.

95-я церемония вручения премии "Оскар" пройдет 12 марта в Лос-Анджелесе.