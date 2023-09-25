Модный сериал Sex Education от Netflix и французская организация по планированию семьи Le Planning Familial объединили усилия и открыли бесплатную горячую линию, чтобы ответить на некоторые вопросы подростков о сексе.

Как и хитовое анимационное шоу Netflix "Большой рот", подростковая комедия "Половое воспитание" спешит на помощь человечеству с твёрдым намерением "сеять разумное, доброе, вечное".

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Оба сериала исследуют сексуальность и затрагивают целый ряд вопросов, которые каждый задавал себе в тот или иной момент. Эти ТВ-шоу позиционируют себя как безопасные и увлекательные пространства, где различия не высмеиваются, а отмечаются, и где сексуальное любопытство в переходном возрасте только поощряется.

Сериал "Половое воспитание" рассказывает о подростковом сексопатологе Отисе (Аса Баттерфилд), который под влиянием Мейв (Эмма Маки) открывает в своей школе импровизированную секс-клинику. В фильме затрагиваются многие вопросы, связанные с сексуальностью - контрацепция, женское удовольствие, асексуальность и даже аборт.

Можно с уверенностью сказать, что целые поколения могли бы получить пользу от такого инклюзивного, разнообразного сериала, затрагивающего темы, которых многие либо стыдятся, либо стесняются затрагивать, особенно когда сталкиваются с часто вялыми уроками полового просвещения в школе; они часто оставляют желать лучшего.

В связи с этим популярный сериал от Netflix, созданный Лори Нанн, решил отметить выход четвертого и последнего сезона совместной работой с Le Planning Familial - французским агентством по планированию семьи, - для предоставления бесплатной анонимной информации по всем вопросам, связанным с сексуальностью.

Le Planning Familial уже шестьдесят лет борется за более качественное и доступное образование по всем вопросам, связанным с сексуальностью и сексуальным здоровьем, и результатом нового сотрудничества стало создание "Горячей линии сексуального образования", а также выпуск постеров, рекламирующих бесплатный номер: 0 800 08 11 11.

Плакат от Le Planning Familial и Netflix. Le Planning Familial

В рамках "борьбы за доступ к сексуальному образованию для всех" на плакатах изображены вопросы, задаваемые 15-25-летними подростками по мотивам передачи: "А петтинг (прелюдии) - это секс?"; "Как узнать, нравятся ли мне мальчики или девочки?"; "Контрацепция ведь не только для девочек, правда?"; "Все это делают, кроме меня - я что, какой-то странный?".

Эти рекламные плакаты можно встретить в разных городах Франции с лозунгом: "У сериала последний сезон, но половое воспитание продолжается".

"Необходимость объединить усилия с сериалом "Половое воспитание" было для Le Planning Familial очевидным решением в то время, когда доступ к достоверной, инклюзивной информации о сексуальности, сексуальном здоровье и эмоциональной жизни находится под угрозой", - объясняет глава Le Planning Familial Сара Дюроше. "Поп-культура может помочь нам решить эти проблемы правильным образом. С самого первого сезона подростки буквально заваливают нас вопросами о сериале!"

Во Франции сексуальное воспитание стало обязательным в 2001 г. по принятому тогда "закону Обри". Однако, по мнению Le Planning Familial, у молодых людей остаётся много вопросов - но мало ответов. Кампания призвана восполнить пробел во французской системе образования, поскольку, по мнению агентства, требование проводить в школе три занятия по половому воспитанию в год "не выполняется".

Проверка, проведенная Генеральной инспекцией по образованию, спорту и науке в 2021 году, показала, что через двадцать лет после вступления в силу закона 2001 года только 15% учащихся воспользовались тремя обязательными занятиями, начиная с начальной и заканчивая средней школой.

Постер 4 сезона сериала Netflix

Четвертый сезон сериала "Половое воспитание" вышел на Netflix21 сентября 2023 года.