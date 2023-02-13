Супербоул: победа "Канзас-Сити Чифс" и вторая беременность Рианны

Самым обсуждаемым событием после долгожданного возвращения певицы Рианны на сцену в перерыве Супербоула стала ее вторая беременность. Это было первое выступление певицы почти за пять лет.

Облаченная в красный наряд с топом из латекса, с акцентом на округлившийся живот, Рианна не разочаровала своих поклонников, которые до этого строили догадки об очередном радостном событии в ее жизни.

В первый раз Рианна и ее партнер рэпер A$AP Rocky стали родителями в мае прошлого года.

Финальный матч сезона Национальной футбольной лиги ждут и смотрят не только поклонники спорта. Это еще и одно из главных событий в мире музыки, так как в перерыве финалов Супербоула выступают мировые звезды сцены.

Победу в матче одержал клуб "Канзас-Сити Чифс".