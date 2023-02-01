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Новости культуры

Алеку Болдуину предъявлено обвинение

Алек Болдуин
Алек Болдуин   -   Авторское право  AP / Seth Wenig
 Euronews

Американскому актёру и продюсеру Алеку Болдуину предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве. Речь идёт о трагедии в октябре позапрошлого года, когда он застрелил оператора из Украины Галину Хатчинс на съёмочной площадке фильма "Ржавчина".

 Болдуину может грозить до 5 лет тюрьмы — если прокуроры докажут, что он, как продюсер ленты, несёт ответственность за систематическое нарушение техники безопасности. Схожие обвинения представлены эксперту по оружию, которая отвечала за реквизит.

Сам Болдуин утверждает, что не знал, что револьвер был заряжен боевыми патронами, а также заявлял, что вовсе не нажимал на спуск.