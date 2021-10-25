Памяти Галины Хатчинс

Панихида в память о кинооператоре Галине Хатчинс, скончавшейся от огнестрельного ранения, прошла в воскресенье в Южной Калифорнии. Всю ночь люди несли цветы и зажигали свечи, а выступавшие с речами призывали усилить нормы безопасности во время съёмок.

Эта трагедия потрясла мир кино. В четверг 63-летний актёр Алек Болдуин, известный своими ролями в фильмах сериала "30 Rock", "Охота за Красным Октябрём" и пародией на Дональда Трампа в телешоу "Субботним вечером в прямом эфире", выстрелил из реквизитного револьвера на съмках фильма "Ржавчина" в Нью-Мексико.

42-летняя Хатчинс получила смертельное ранение в грудь, а стоявший за ней режиссёр Джоуэл Соуза был ранен в плечо. По данным свидетелей, оружие Болдуину было выдано помощником режиссёра. Тот дал понять , что револьвер безопасен, крикнув "Он холодный!" В среде кинематографистов это означает: "Он не заряжен". Но в оружии оказались боевые патроны.

Эксперты утверждают, что опасный реквизит должен был выдавать специалист по оружию, а не помощник режиссёра. Обвинения пока никому не предъявлены, полиция продолжает расследование.