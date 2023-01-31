Тысячи людей съезжаются на Шетландские острова на севере Шотландии, чтобы принять участие в культовом фестивале Отправление в Вальхаллу" - Up Helly Aa. Это крупнейший в Европе фестиваль огня, и в этом году, впервые за его 142-летнюю историю, в шествии отрядов викингов принимают участие женщины и девушки.

Комитет по организации Up Helly Aa города Леруик в прошлом году решил снять запрет на участие в праздничном шествии женщин с целью оживить мероприятие после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией Коронавируса.

До сих пор лишь мужчины могли играть роль викингов в ходе празднований, а роль женщин по традиции ограничивалась хозяйственными функциями, такими как разлив напитков и организацией мероприятий для многочисленных посетителей. Теперь женщины могут участвовать в костюмированных шествиях отрядов викингов.

Когда праздник в самом разгаре, жители Леруика и гости с нетерпением ожидают вечернее сожжение ладьи.

Что такое фестиваль Up Helly Aa?

Фестиваль "Отправление в Вальхаллу" (Up Helly Aa) - это ежегодный праздник, который проводится на Шетландских островах и посвящен богатому и яркому наследию викингов в этом регионе. За последние 150 лет фестиваль стал неотъемлемой частью культурного ландшафта Шетландских островов. Он известен своими оживленными и захватывающими дух историческими процессиями, которые возрождают гордый дух местных традиций.

Согласно исследрваниям историков, истоки праздника прослеживаются ко временам Наполеоновских войн, когда мужское население островов вернулось домой после многих лет участия в военных действиях. После победы над Наполеоном, солдаты стали свидетелями европейских традиций на многочисленных праздиках. Вернувшись на родные острова, они решили не прекращать праздник, ежегодно поджигая и катая по городу бочки с дёгтем. Ввиду рискованности такого рода занятий на фоне пьянства и дебошей, власти запретили поджог бочек с дёгтем, но решили предложить более безопасные факельные шествия. С этого момента (около 1880 года) праздник стали связывать с традициями викингов, некогда бороздивших воды Северного моря.

Кульминацией фестиваля является многотысячный парад ряженых в традиционные наряды викингов, которые несут по улицам горящие факелы. Впереди - большой отряд викингов, известный как отряд ярла, который, в свою очередь, возглавляет ярл Гизер, или главный Гизер, избираемый комитетом фестиваля каждый год.

Шествие направляется к морю, где участники бросают горящие факелы в специально построенную для этой цели ладью викингов, иногда называемой галерой.

"Гизеры" с горящими факелами поджигают ладью викингов в Леруике во время фестиваля Up Helly Aa Danny Lawson / AP Photo

Считается, что "Отправление в Вальхаллу" - крупнейший в Европе фестиваль огня. Праздник - это свидетельство прошлого Шетландских островов, в котором значительную роь сыграли викинги и которое уже давно стало предметом гордости местной общины.

В этом году ярлом-Гизером был избран 44-летний Нил Монкрифф, который уже 15 лет приезжает в Леруике на фестиваль Up Helly Aa.

"Up Helly Aa так много значит для Леруика и Шетландских островов! Фестиваль напоминает о наших исторических связях с норвежцами. Каждый раз множество энтузиастов с нетерпением ждут шествия и празднования", - говорит Монкрифф.