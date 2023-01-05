Российское вторжение на фестивале света в Хельсинки

Пострадавшие в результате войны в Украине автомобили стали экспонатами на фестивале Lux Helsinki. Это проект чешского дизайнера Максима Вельчовского. В центре столицы Финляндии он выставил подсвеченные остовы расстрелянных, взорванных и сгоревших во время российской оккупации машин. Об инсталляции рассказывает художественный руководитель Lux Helsinki Юха Роухикоски:

«Здесь четыре автомобиля. Рядом с каждым представлена история об этой машине и её владельце. Все они немного разные. Это рассказы о том, как автомобили составляли важную часть повседневной жизни владельца и как внезапно они сгорели. Для меня эти машины – просто символы, так же как как и для художника. С таким же успехом это могли бы быть велосипеды, что-то ещё. Это иллюстрация того, как повседневная жизнь может внезапно разрушиться».

Lux Helsinki – это ежегодный фестиваль городского искусства и световых инсталляций, в рамках которого художники получают возможность использовать для презентации своих проектов известные памятники и общественные пространства столицы Финляндии. В этом году фестиваль проходит до 8 января.