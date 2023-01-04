Спасти французский багет

Французское правительство спешит спасти традиционные пекарни, которые переживают трудности из-за резкого роста производственных затрат. Поставщики энергии согласились разрешить пересмотр контрактов, если пекари не могут оплатить свои счета.

Знаменитый французский багет находится под угрозой из-за резкого скачка цен на масло, муку и сахар. С учетом астрономических счетов за электроэнергию, которые вырисовываются в 2023 году, некоторые пекари уже говорят о том, что не смогут поддерживать огонь в своих печах.

Министерство экономики Франции разработало пакет мер по выживанию отрасли. Об это рассказал глава ведомства Бруно Лемэр:

"Существует три вида помощи, на которые в настоящее время имеют право 33 000 пекарей во Франции: окно финансовой помощи, 20% скидка с амортизатором - эти виды помощи могут быть объединены, что в итоге даст скидку до 40% - кроме того, предусмотрена возможность отсрочки уплаты взносов на социальное обеспечение и налогов".

"Государство своих пекарей не подведёт", — заявляют французские политики. Кризис обострился в то время как багет, основной хлеб Франции, в ноябре был внесён в список культурного наследия ЮНЕСКО.