"Маяк света, освещающий весь мир"

"Луч света", который стремится охватить весь мир: так называется инсталляция шотландского художника Крейга Моррисона, которую он воплотил на "Празднике света" во французском Лионе.

Это освещённая деревянная конструкция, состоящая из множества переплетённых узлов, вдохновленная историей лионских шелков. В соответствии с требованиями времени, "Луч света" может похвастаться низким энергопотреблением.

В создании инсталляции приняли участие и жители Лиона, и молодые мигранты.

Крейг Моррисон, художник:

"Это действительно очень необычно — работать с местными участниками, а затем работать с молодыми мигрантами, делать так, чтобы они работали вместе и понимали друг друга, когда один из них, например, держит лестницу, пока другой поднимается и настраивает свет. Для меня это действительно позитивный опыт, работать таким образом, потому что обычно ты только видишь их в новостях, а тут можно встретиться с ними лично".

В проекте приняли участие три города: Лион, голландский Эйндховен и финский Ювяскюля. Авторы проекта говорят о принципе "Местная культура становится глобальной".

Ромен Тамайо, руководитель проектов "Фестиваля света":

"У меня была идея, которая возникла в связи с этим фестивалем, и я задался вопросом, что мы могли бы сделать, чтобы придумать новые модели творчества, которые были бы концептуально серьёзными, предполагали бы участие, и которые подчеркивали бы наши культурные различия, потому что, как мы знаем, свет — это тоже культурный объект".

Марк Бертон-Пейдж, директор ассоциации LUCI:

"Будущее подобных мероприятий, вероятно, в том, чтобы стать более инклюзивными, более жизнеспособными, чтобы они активнее сотрудничали с теми сообществами, где они происходят. Так что да, по нашему мнению, это одно из возможных будущих направлений развития фестивалей света в мире".

Патрисия Тавареш, Euronews:

"Маяк света" рассказывает историю молодых мигрантов, путешествовавших по Ливии. Их похитили и заключили в тюрьму, но они обрели свободу в свете Лиона. В этом году "Фестиваль света" очаровывает людей, рассказывая истории мужества, с красотой душ художников, освещающих важные темы".