Литвиненко: история одного убийства

Леденящий душу рассказ об одном из самых известных шпионских убийств современности: Дэвид Теннант играет Александра Литвененко, бывшего агента КГБ, бежавшего в Британию, откуда он резко критиковал Кремль и Владимира Путина. В 2006 году Ливиненко был отравлен радиоактивным полонием в Лондоне - он заболел после встречи в отеле с двумя русскими мужчинами. Перед смертью Литвиненко обвинил Млоскву в заказе его убийства.

Дэвид Теннант, актер:

"Все были очень заинтересованы в том, чтобы всё правильно передать. Это одна из тех работ, где каждый чувствовал тяжесть ответственности, потому что это недавняя история. Это словно вода в пруду ещё покрыта рябью от брошенного в неё камня, в то время как мы всё ещё в ней плаваем. Так что я думаю, что все хотели подойти с уважением к этому материалу, который, возможно, выходит за рамки того, что обычно можно ожидать".

Британские власти провели расследование, по результатам которого возложили ответственность за смерть Литвиненко на Россию. Этот вывод поддержал и Европейский суд по правам человека. В своё время это убийство потрясло западный мир, который счёл его демонстрацией готовности кремлёвских силовиков выйти за пределы России и ликвидировать деятелей, которых они считают врагами государства.