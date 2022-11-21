Азербайджан: новая волна современного искусства

Новая волна современного искусства накрыла Азербайджан в последнее десятилетие.

При советской власти, до обретения страной независимости, на художников, чьи работы отклонялись от того, что считалось нормой, часто оказывалось давление.

Возрождение альтернативного художественного направления произошло отчасти благодаря Бакинскому музею современного искусства, где собраны работы многих азербайджанских художников, в том числе картины Расима Бабаева.

"Одним из азербайджанских художников советского периода, которых не жаловала советская власть, был Расим Бабаев. Почему? Это становится понятно, если посмотреть на его работы. Он изображал людей такими, какими они не должны были быть в советском обществе, в Советском Союзе. В частности, был такой случай на одной из выставок, администрация поставила перед художником условие, что выставку можно открыть, только если он уберет ряд работ. На что художник сказал: "Ради Бога! Если какие-то маленькие работы представляют угрозу для такой мощной державы, как Советский Союз, пусть их снимают!" - рассказывает художественный критик Диляра Вагабова.

В открывшемся в Баку в 2009 году музее хранятся более 800 произведений искусства. Коллекция включает шедевры известных азербайджанских художников, таких как Саттар Бахлулзаде, Бёюкага Мирзазаде, Эльмира Шахтахтинская, Таир Салахов... Здесь представлены и несколько творений выдающихся западных мастеров, в частности, Сальвадора Дали, Пабло Пикассо и Марка Шагала. Коллекция периодически пополняется новыми картинами и скульптурами.

"Среди многочисленных работ, находящихся в экспозиции нашего музея, большое внимание посетителей привлекает работа художника-авангардиста Аиды Махмудовой. Она использует такие нестандартные материалы как древесный уголь, эпоксидная смола, строительная пена. Данная техника придает работе своеобразный 3D эффект", - говорит эксперт-искусствовед музея Лала Гулиева.

Необычный дизайн Музея современного искусства, построенного по проекту французского архитектора Жана Нувеля, вдохновлен творчеством азербайджанского художника Алтая Садых-заде. Сегодня он является одной из главных культурных достопримечательностей столицы. Его часто посещают и местные любители искусства, и туристы.

Для известного азербайджанского художника Бутуная Хагвердиева сам музей и окрестности Баку являются постоянными источниками вдохновения.

"Я провожу много времени на Каспийском побережье, на одном из пляжей под Баку. Наблюдаю, как меняется пейзаж в зависимости от времени года. Например, летом местные жители сооружают множество временных построек для тех, кто приезжает на море отдохнуть. Когда лето уходит, природа забирает их, и я изображаю на холсте эффект присутствия людей, не показывая их самих", - рассказывает художник.

Расположенный в оживленном районе Баку музей - один из центров современного искусства Азербайджана, которое в последнее десятилетие вновь набирает силу.