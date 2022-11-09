Норвежская принцесса отказалась от привилегий ради бизнеса с женихом-шаманом

По стопам принца Гарри.
Норвежская принцесса Марта Луиза отказывается от своих королевских обязанностей и привилегий. На такой шаг дочь короля Харальда V пошла, чтобы сосредоточиться на бизнесе альтернативной медицины вместе со своим женихом Дуреком Верреттом.
При этом титул принцессы Марта Луиза за собой сохранит.
Король Харальд и королева Соня, комментируя решение дочери, сказали, что принцесса исполняла свои обязанности с теплотой, заботой и глубокой преданностью.
Сама же норвежская принцесса, чей младший брат опередил ее в очереди на трон, сделала заявление по телевидению.
Отношения 51-летней принцессы с Дуреком Верреттом, голливудским духовным гуру, вызвали бурную реакцию в Норвегии после того, как "шаман в шестом поколении" предположил в своей книге "Взлом духа", что рак — это выбор. Он также продает на своем сайте медальон с надписью "Оптимизатор духа", который, как он утверждает, помог ему справиться с COVID-19.