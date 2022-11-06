Узеир Гаджибейли: азербайджанский композитор, соединивший фольклор и классику

Культурный и музыкальный ландшафт Азербайджана немыслим без этой фигуры:**_(_**Гаджибеков), один из величайших композиторов XX века, стал основоположником азербайджанской классической музыки. Произведения Гаджибейли навсегда прославили его родной город Шушу. Композитор первым соединил мугам, традиционный стиль музыки, с элементами классической оперы, и так перенес народное пение в оркестровую партитуру. Он также является автором первой оперы Востока.

"В опере Гаджибейли интерпретировал азербайджанский мугам, композицию "Аразбари", в классической камерной манере", - комментирует для программы Cult Орхан Гусейнов, студент-виолончелист. А Фархад Бадалбейли, ректор Бакинской академии музыки, напоминает о глубокой любви Гаджибейли к музыке Моцарта. "Он обожал его и даже сочинил фантазию по мотивам моцартовской до-мажорной сонаты, написал ее для оркестра азербайджанских народных инструментов", - рассказывает Бадалбейли. Он также отмечает огромную просветительскую работу мастера, который в 1921 году создал Академию музыки, пригласил в Азербайджан известнейших преподавателей и так сформировал первую классическую консерваторию Востока.

Узеир Гаджибейли посвятил жизнь развитию национальной музыки и искусства, его новаторские, а порой и революционные решения изменили представление об оперном исполнительстве. "В своей опере "Лейли и Меджнун" Гаджибейли интерпретировал азербайджанский мугам, композицию "Аразбари", в классической камерной манере", - уточняет Орхан Гусейнов.

Действительно, интеграция мугама, азербайджанского многочастного вокально-инструментального жанра, в классические произведения стала визитной карточкой композитора. Сегодня мугам включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Джошгун Гадашов, студент фортепианного отделения Академии музыки, исполняет отрывок композиции Sensiz, написанной Гаджибейли. "Это произведение опирается на поэзию Низами, оно приурочено к его 800-летию. При прослушивании отчетливо ощущается сильное влияние мугама", - комментирует музыкант.