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мир

Ожидается новая волна Covid-19

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 Euronews
Прививка от Covid-19
Прививка от Covid-19   -   Авторское право  Diritti d'autore Rogelio V. Solis/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

С наступлением холодов в Европе может начатся новая волна COVID-19. Очередные мутации вируса вызывают беспокойство у ученых. В связи с этим европейцам, особенно тем, кто находится в группе риска, рекомендуется принять профилактические меры и пройти вакцинацию.

Ричард Пебоди, Руководитель группы по патогенам повышенной опасности Европейского бюро ВОЗ

— В настоящее время мы выходим из осеннего периода и вступаем в зимний. Мы прогнозируем и наблюдаем всплеск заболеваемости. Очевидно, что за время пандемии появился целый ряд различных вариаций, но важно то, что вакцины по-прежнему остаются очень эффективными.

Врачи предупреждают, что осенью и зимой вирусы гриппа и COVID будут распространяться одноврЕменно. Вопросы о необходимости введении ограничений будет решать каждая страна самостоятельно.