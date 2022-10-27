"Oxymore": виртуальная революция Жан-Мишеля Жарра

Его называют понтификом электронной музыки и человеком-синтезатором. За плечами у Жан-Мишеля Жарра почти 60 лет карьеры и 85 миллионов проданных дисков. "Oxymore" ("Оксюморон") – новый, 22-й по счёту, альбом мастера и одноимённое экспериментальное шоу, в котором слушателям предлагается покинуть телесную оболочку, облачиться в костюм из пикселей и танцевать в метавселенной под приглушённое техно.

"Меня не очень интересуют технологии ради самих технологий. Мне нравится быть таким плохим парнем, хакером, который просто захватил некоторые существующие инструменты," – говорит музыкант.

Вышедший на прошлой неделе "Oxymore" записан в студии Radio France в 360-градусном иммерсивном звучании. Уникальное произведение воздаёт должное представителям французского авангардного движения – "конкретная музыка" (musique concrète).

Это всего лишь начало, будущее определённо за многоканальной музыкой, созданной в формате 360 градусов. Понимаете, стерео не существует в реальной жизни. Мы воспринимаем мир как совокупность одноканальных звуков, а наши уши и окружающая среда даёт нам объёмную аудио перспективу. Жан-Мишель Жарр Композитор, мультиинструменталист, музыкальный продюсер

В последние годы Жан-Мишель Жарр ищет новые способы живого исполнения, чтобы люди, которые находятся далеко друг от друга, могли испытывать одни и те же эмоции.

"Oxymore" – это приглашение на виртуальную рейв-вечеринку.