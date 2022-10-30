Фильм "Сезария Эвора": с любовью о легенде

Фильм "Сезария Эвора": с любовью о легендеКомментарии
Сезария Эвора на сцене и в жизни. На экраны португальских кинотеатров выходит документальный фильм, посвящённый культовой исполнительнице фаду, морны и модиньи, которую называли "босоногой дивой" и символом Кабо-Верде.
Картина "Cesária Évora" Аны Софии Фонсеки включает в себя редкие архивные кадры с концертов и отрывки из десятков интервью певицы, подарившей миру шедевр "Sodade".
Добившись славы, Сезария Эвора неизменно выходила на сцену босиком, напоминая миру о бедности, в которой живут её соотечественники.
"Её друзья вспоминают, что когда Сезария наконец-то смогла приобрести собственный дом, у неё всегда на огне стояла кастрюля, чтобы в любое время суток было что предложить обездоленным. Вот такой была Сезария Эвора, за её столом сидели и главы государств, и бедняки," – говорит режиссёр.
До того, как попасть в прокат, фильм "Cesária Évora" был представлен на Лиссабонском фестивале независимого кино (IndieLisboa), где он удостоился приза зрительских симпатий.