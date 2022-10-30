Фильм "Сезария Эвора": с любовью о легенде

Сезария Эвора на сцене и в жизни. На экраны португальских кинотеатров выходит документальный фильм, посвящённый культовой исполнительнице фаду, морны и модиньи, которую называли "босоногой дивой" и символом Кабо-Верде.

Картина "Cesária Évora" Аны Софии Фонсеки включает в себя редкие архивные кадры с концертов и отрывки из десятков интервью певицы, подарившей миру шедевр "Sodade".

Я надеюсь, что поход в кинотеатр станет своеобразной "эвориадой" – странствием по вселенной Сезарии Эворы. Зрители будут с ней дома и на гастролях, они почувствуют силу этой невероятной женщины, которая прожила такую вдохновляющую жизнь.

Чтобы лучше почувствовать голос Сезарии Эворы, голос, от которого вас охватывает волнение, нужно знать этого человека. Только так мы сможем услышать её голос по-новому. Мой фильм как раз об этом – это настоящее путешествие во вселенную легендарной женщины и певицы. Ана София Фонсека Журналистка и режиссёр

Добившись славы, Сезария Эвора неизменно выходила на сцену босиком, напоминая миру о бедности, в которой живут её соотечественники.

"Её друзья вспоминают, что когда Сезария наконец-то смогла приобрести собственный дом, у неё всегда на огне стояла кастрюля, чтобы в любое время суток было что предложить обездоленным. Вот такой была Сезария Эвора, за её столом сидели и главы государств, и бедняки," – говорит режиссёр.

До того, как попасть в прокат, фильм "Cesária Évora" был представлен на Лиссабонском фестивале независимого кино (IndieLisboa), где он удостоился приза зрительских симпатий.