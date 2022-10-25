Звездное сияние Фестиваля Люмьер

В этом году Тим Бертон получил престижную премию "Люмьер", которая ежегодно вручается во французском Лионе, за выдающиеся заслуги в кинематографе. В предыдущие годы ее обладателями становились Квентин Тарантино, Педро Альмодовар и Джейн Кэмпион.

Настоящий успех и доказательство любви публики к американскому режиссеру, который прославился такими киношедеврами, как "Бэтмен", "Алиса в стране чудес", "Эдвард Руки-ножницы" или "Чарли и шоколадная фабрика". Этот список можно продолжать долго.

В Лионе ему оказали теплый прием, особенно, в ходе его визита в Институт Люмьер, расположенный на том самом месте, где браться Люмьер сняли один из первых фильмов в истории кино - "Выход рабочих с фабрики".

"Я примитивный человек, - смеется Тим Бертон. - Я сам снимал свои мини-супер-8-фильмы, я тоже люблю stop-motion анимацию, я люблю артистизм, и это восходит к началу кинематографа, знаете, в смысле того, как они это делали в немом кино. Как они делали эффекты, знаете, это было похоже на волшебство. Что может быть лучше, чем это место? Вы понимаете, что я имею в виду. Раньше я здесь не был, так что почувствовать энергию этого места - это потрясающе".

Мероприятия с участием режиссера вызвали огромный интерес, сопровождались невероятной энергией, а залы были заполнены до отказа.

В рамках Фестиваля Люмьер было организовано около 500 показов, а также мастер-классы. В ходе одного из них Моника Беллуччи подробно рассказала о карьере актрисы и о своем последнем фильме "Девушка в фонтане", посвященном другой иконе кинематографа Аните Экберг.

Лионская площадка стала идеальным местом для премьеры фильма, в котором смешаны документальное и игровое кино.

"Лионский фестиваль - это фестиваль наследия, - говорит Моника Белуччи. - Здесь можно посмотреть фильмы или архивные съемки, исторические фильмы, реставрированные, и это позволяет молодежи таким образом оставаться в контакте с прошлым, с тем, что придавало и продолжает придавать кино и искусству силу. Тим Бертон очень напоминает мне Феллини, потому что он - художник. И его фильмы позволяют нам мечтать и летать".

В рамках фестиваля был организован ряд ретроспектив, в том числе - американского режиссера Джеймса Грэя, который приехал в Лион со своим последним фильмом "Время Армагеддона". Полуавтобиографическая история его детства в Куинсе в Нью-Йорке, где он столкнулся с антисемитизмом, сегрегацией и социальным неравенством.

Режиссеру удается сохранять независимость, несмотря на давление крупных студий и платформ.

Джеймс Грэй, кинорежиссер: "Потребуются целенаправленные усилия на протяжении многих лет, чтобы продолжать снимать фильмы, которые немного раздвигают рамки, а затем... а затем просто надеяться, что зрители вернутся. В этом плане я сохраняю оптимизм, потому что я чувствую, что всегда есть место для чего-то другого".

Апофеозом 14-го Фестиваля Люмьер стали бурные овации в адрес Тима Бертона, глаза которого сверкали от счастья.