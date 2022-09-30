Rendez-vous: ведущие культурная события Европы

Как обычно в конце сентября проходит Цюрихский кинофестиваль - одно из крупнейших событий Швейцарии. Созданный в 2005 году, этот киносмотр предлагает три конкурсных показа: основной, документальных фильмов и "Фокус". В этом году в Цюрихе чествуют таких звезд как британец Лиам Нисон и американо-немецкая актриса и фотомодель Диана Крюгер. Награды кинофестиваля "Золотой глаз" удостоились франко-английская актриса Шарлотта Генсбур и британец Эдди Редмэйн, получивший известность благодаря роли физика-теоретика в фильме «Вселенная Стивена Хокинга».

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В Лондонской Национальной галерее открылась первая за 10 лет выставка работ выдающегося английского портретиста Люциана Фрейда, внука создателя психоанализа. Она приурочена к 100-летию со дня его рождения. В экспозиции 60 картин, охватывающих его долгую карьеру, главным образом, автопортреты и знаменитые обнаженные натуры. Кураторы надеются объяснить посетителям, почему Люциан Фрейд по-прежнему интересен и актуален сегодня.

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Культуре квиров в мусульманских странах посвящена экспозиция в парижском Институте арабского мира, названная "Хабиби, революции любви". На выставке представлены работы 23 художников ЛГБТ-сообщества из стран Магриба, Ирана и Афганистана - живопись, фотография, инсталляции. Кураторы намерены показать подводную часть айсберга - то, "что слишком долго оставалось невидимым", пояснил директор Института, в прошлом министр культуры Франции Джек Ланг.

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И наконец в Мадриде частный фонд MAPFRE представляет совместное творчество Хулио Гонсалеса и Пабло Пикассо. Испанские художники и скульпторы сотрудничали при создании погребального памятника Гийому Аполлинеру и рассматриваются в искусствоведении как изобретатели "железной скульптуры", проникновения абстракции в этот вид искусства. На выставке можно увидеть 170 их работ.