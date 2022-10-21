Rendez-vous: главные культурные события Европы

Премия Тёрнера — одна из самых престижных наград в области современного искусства. Каждый год её получает художник, рожденный или работавший в Великобритании в течение последних 12 месяцев.

Четверо номинантов на приз 2022 года уже известны: это Хезер Филлипсон, Ингрид Поллард, Вероника Райан и Син Вай Кин. Победитель будет объявлен в декабре, но их работы — видео, фотографии, скульптуры и инсталляции — уже можно увидеть в галерее Тейт в Ливерпуле.

А в Кафедральном соборе в испанской Саламанке представлена гиперреалистичная копия тела Иисуса Христа после распятия. Скульптуру, изготовленную из латекса, силикона и человеческих волос, назвали "Таинственный человек".

Модель — результат 15 лет работы ученых и технологов, которые сделали 3D-реконструкцию изображений, сохранившихся на Туринской плащанице — христиане верят, что в неё было завернуто тело снятого с креста Иисуса.

Между тем в Монпелье, на юге Франции, открылся кинофестиваль Cinemed, где публике показывают фильмы стран Средиземноморья, в том числе Испании, Греции, Туниса, Израиля и Палестины.

Фестиваль открылся картиной итальянского режиссера Эмануэле Криалезе "Необъятность" с Пенелопой Крус в главной роли.

Впервые в истории Cinemed жюри этого года возглавила семейная пара: французская актриса Рашида Бракни и её супруг Эрик Кантона — бывший футболист, переквалифицировавшийся в актера.