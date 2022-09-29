Ежи Сколимовский: "Мы считаем животных скорее вещами, чем живыми существами"

В Польше, а чуть позже и по всей Европе на большой экран выходит фильм "Иа" польского режиссёра Ежи Сколимовского. Недолгая, хоть и насыщенная, жизнь осла его собственными глазами. Лента получила приз жюри Каннского кинофестиваля в мае этого года.

Фильм посвящён памяти Робера Брессона, который снял свой фильм про осла — "Наудачу, Бальтазар!" Но фильм Сколимовского — ни в коем случае не римейк картины 1966 года.

Ежи Сколимовский, режиссёр:

"У меня есть послание, которое я хотел передать людям, послание о нашем отношении к животным. Люди в целом неправильно относятся к животным. Они очень добры к своим домашним питомцам, но, говоря в общем, мы считаем животных скорее предметами, чем живыми существами".

"Я все ещё чувствую себя виноватым за то, что так не смог стать полноценным "веганом". Я до сих пор ем немного мяса, хоть и сократил потребление на 2/3. И если бы этот фильм понравился людям, возможно, если бы мы все начали есть меньше мяса, тогда в мучениях животных не было бы необходимости. Я очень надеюсь на то, что этот фильм посмотрят много людей, что он призовёт их сердца лучше обращаться с животными. Давайте будем добры к нашим братьям меньшим".

История ослика начинается в польском цирке, а заканчивается на итальянской скотобойне. Странствующий по Европе Иа встречает множество животных и людей — как плохих, так и хороших.