Низкие голоса оперы: они рождают драму

Они - злодеи, короли, отцы, и они же - самые низкие мужские голоса в опере. Баритон, бас-баритон и бас - мы узнаем о качествах, требуемых для воплощения этих сложных образов, от легенд современной оперы.

Частый, но необычный

Баритон - самый распространенный мужской голос, но он далеко не обыденный. Теплый, универсальный, самый низкий из возможных, он обычно присущ сложным и многогранным характерам в операх. Композиторы привлекают этот вокальный диапазон, чтобы придать спектаклю драматическое измерение. Людовик Тезье - один из известнейших в мире баритонов.

"Баритон - это персонаж, который в романтической опере нередко олицетворяет или переживает зло, катастрофу, трагедию. Если это происходит не с ним, то он каким-то образом индуцирует эти события, делает так, чтобы исход был плохим, - рассказывает он. - В общем, это довольно мрачные, довольно трагические персонажи, их очень интересно воплощать на сцене".

Дорогу баритонам в опере открыл Джузеппе Верди, влюбленный в этот тип голоса. Он максимально расширил потенциал баритоновых партий в операх "Макбет", "Симон Бокканегра", "Риголетто" или "Фальстаф". "В баритонах искали пару тенору, который иногда был злобным двойником, - напоминает Жюль Кавалье, главный редактор журнала L'Avant-Scène Opéra. – На сцене это - гордые герои, которые хотят защитить свою честь и противостоят тенорам".

Людовик Тезье во время мастер-классов в Академии Парижской оперы учит студентов идеальной дикции. "Я много внимания уделяю тексту, дикции и смыслу, в этом, собственно, и заключается работа баритона, - подтверждает он. - Когда ты великий сопрано, великий тенор, порой приходится немного изменять гласные, чтобы вытянуть тот головокружительный диапазон. У баритона есть другие ресурсы, другие качества, и не последнее - умение четко пропеть текст".

Мощные люди

Бас-баритон - это внушительный голос, сочетающий черты баритона и баса. Они, как правило, имеют определенный тип телосложения, помогающий поддерживать столь мощный диапазон. "Бас-баритоны - часто очень высокие люди, с мощным торсом, плечами, сильным корпусом. У них большая голова и мощная шея, скрывающие большие голосовые связки, которые дают огромную силу звучания, а также, благодаря своей длине, позволяют достигать экстремального диапазона, - рассказывает Гэри Ковард, преподаватель в Королевском оперном театре в Лондоне.

Мощные люди с многогранным сценическим характером: в "Тоске" Пуччини главная героиня является объектом желания вероломного барона Скарпиа, главы полиции. Его партию поет бас-баритон. "Это баритон с очень темным окрасом, которому отводится роль злодея, - комментирует Жюль Кавалье, - Скарпиа - архетипический бас-баритон. В нем есть эта тьма. Он развратен, он олицетворяет зло".

Мощный голос и мощное сложение. Брин Терфель. Euronews

Скарпиа - одна из самых важных ролей для звезды валлийской оперы Брина Терфеля. "Есть роли, которых с нетерпением ждешь, - рассказывает он. - Когда мне предстоит "Тоска", я так волнуюсь. С этой оперой вас уносит волна невероятных эмоций. Это очень сложная в вокальном плане работа. Нужна физическая подготовка. Я, пожалуй, не похож на человека, пробегающего 10 миль в день, но я много плаваю. Это полезно для голосового ресурса, я знаю, что смогу спеть длинную фразу на одном дыхании".

Фурланетто: привилегия баса

Бас является самым глубоким диапазоном голоса и встречается редко. За свою почти пятидесятилетнюю карьеру итальянский бас Ферруччо Фурланетто создал множество сложных характеров. "Бас - исключительный голос, ведь все басовые партии - это не только вокал, еще вы должны быть настоящим интерпретатором. Вам достаются короли, первосвященники, дьяволы", - рассказывает он. - Вы действительно вживаетесь в персонажа и страдаете, когда страдает он. Все должно идти от сердца, по-честному".

"Мы склонны ассоциировать глубокие голоса со зрелостью", - добавляет Ковард. - Эти глубокие, грохочущие тона в катакомбах звука очень успокаивают. Если вы слушаете бас в оперном театре, звук будто обволакивает и ласкает".

"Низкие голоса напоминают бархат, хорошее бордосское вино, очень насыщенное", - считает Кавалье. - Голоса виртуозов, теноров и сопрано - как звезды на ночном небосклоне. Но они не могут сиять, если за ними нет глубокого синего неба. Волшебство происходит на стыке двух явлений".