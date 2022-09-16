Культурные события в Европе

16 сентября в испанском городе Сан-Себастьяне стартует 70-ый Международный кинофестиваль. Каждый год форум представляет лучшие картины со всего мира, в том числе из стран Латинской Америке. Известно, что в рамках фестиваля почетную награду за вклад в кинематограф получит французская актриса Жюльет Бинош. Праздник кино в испанской стране Басков продлится до 24 сентября.

Центр Помпиду в Париже посвящает большую ретроспективу современному художнику, иллюстратору и декоратору Жерару Гарусту. Критики характеризуют его творчество как "поразительное резюме всей истории искусства". Наряду со 120 картинами, часто очень большого формата, на выставке представлены инсталляции, скульптуры и графические работы Гаруста.

Посетители Берлинской картинной галереи могут познакомиться с работами Донателло - итальянского скульптора эпохи Возрождения, представителя флорентийской школы. Его скульптуры в свое время отличались техническими новшествами, а совершенство форм восхищает и сейчас. Творчество Донателло занимает достойное место в мировом культурном наследии. В залах выставлены около 90 работ Донателло, некоторые из них впервые демонстрируются одновременно.