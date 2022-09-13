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кино

Скончался кинорежиссер Жан-Люк Годар

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Жан-Люк Годар, 1930-2022
Жан-Люк Годар, 1930-2022   -   Авторское право  Laurent Rebours/AP2001
 Euronews

Во Франции на 92-м году жизни скончался кинорежиссёр Жан-Люк Годар. Его называют одним из основателей французской Новой волны, которая оказала огромное влияние на развитие мирового кинематографа.

Фильм Годара "На последнем дыхании" 1960 года с Жаном-Полем Бельмондо называют манифестом новой волны, эту ленту стабильно включают в списки лучших фильмов всех времён и народов, при том что бюджет был минимален, а сценарий и диалоги режиссёр и актёры придумывали по ходу съёмок.

Годара называют одним из самых радикальных французских режиссёров того периода, в том числе за выражение своих крайне левых политических взглядов.

Всего за свою жизнь Годар снял более 130 фильмов. О завершении карьеры он заявил в марте прошлого года.

В 2010-м было объявлено о присуждении Годару почётного "Оскара" за вклад в мировой кинематограф. Режиссёр отказался ехать в США за наградой, сославшись на состояние здоровья.