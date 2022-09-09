Rendez-vous: ведущие культурные события Европы

Самое интересное в культурной жизни Европы в эти выходные:

Парижский Фонд современного искусства Картье представляет выставку Салли Габори. Эта австралийская художница из аборигенов начала рисовать в 81 год в абстрактном стиле. По ее мнению, он представлял видение мира на южноё стороне острова Бентинк в Квинсленде.

В Фонде Картье выставлены её 30 картин, в том числе несколько монументальных. Это ее первая персональная выставка Салли Габори в Европе.

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В венском музее Альбертина хранится одно из самых значительных в Европе собраний модернистского искусства - коллекция Герберта Батлинера. Известный коллекционер и меценат скончался в 2019 году, а в 2007-м передал музею в качестве "постоянного займа" 500 картин таких художников Сезанна, Моне, Ренуара, Малевича, Матисса, Кандинского, Тулуз-Лотрек, Модильяни, Гончарова, Родченко, Пикассо на общую стоимостью 500 миллионов евро.

Изначально картины были переданы на 10 лет. Если же наследников Батлинера удовлетворят условия экспонирования, коллекция останется в Альбертине навсегда. Сейчас эта постоянно действующая экспозиция занимает площадь в 3000 квадратных метров.

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И наконец, если вы оказались в эти выходные в Барселоне, не забудьте посетить Фонд Жоана Миро.

Здесь с 1975 года выставлены 300 картин, 150 скульптур, 9 текстильных работ и более 8000 рисунков разных периодов творчества каталонского художника. Светлые помещения позволяют посетителю погрузиться в атмосферу внутреннего мира творца. Представленная в его родном городе - самая значительная в мире.