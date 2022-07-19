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кино

"Серый человек" выходит на экраны

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Фрагмент нового фильма братьев Руссо "Серый человек"
Фрагмент нового фильма братьев Руссо "Серый человек"   -   Авторское право  Paul Abell/ 2022 Netflix, Inc.
 Михаил Саленков

"Серый человек", новый фильм братьев Руссо, вскоре станет доступен миллионам пользователей стримингового сервиса Netflix.

В Европе, где в основном проходили съемки картины, состоялось несколько спецпросмотров. Один из них - в знаменитом парижском музее Лувр. На специальном показе фильма в столице Германии Берлине в понедельник присутствовали актеры, исполнившие главные роли.

Канадский актер Райан Гослинг в фильме братьев Руссо играет секретного спецагента.

"Этот герой отличается от Джеймса Бонда. Что мне в нем особенно нравится, так это то, что это скорее Бонд-"синий воротничок", работяга. Он и спецагентом быть не хочет – с большим удовольствием работал бы сантехником или еще кем-то там. В этом фильме интересно наблюдать за тем, как он пытается избавиться от шпионской жизни и начинает жить обычной", - поделился впечатлениями о своем герое Райан Гослинг.

В фильме также снялись Крис Эванс в роли главного злодея и кубино-испанская актриса Ана де Армас, которая призналась, что давно хотела поработать с Гослингом и Эвансом на одной съемочной площадке.

"Я люблю их обоих и хотела сняться с ними вместе после картин "Бегущий по лезвию" с Райаном и "Достать ножи" с Крисом. Это великие актеры, отличные напарники, они в самом деле очень много работают. Мы отдали немало сил на съемках этого фильма, много репетировали, готовились, так что я оказалась в хорошей компании", - сказала де Армас.

Фильм, бюджет которого оценивается в 200 млн долларов, выйдет сразу в нескольких европейских странах. Он будет доступен на платформе Netflix с 22 июля.