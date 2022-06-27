Гластонбери - 2022: Украина и климат

После 3 лет отсутствия из-за пандемии легендарный рок-фестиваль Гластонбери в Великобритании открыл сезон, как обычно, с потрясающим составом, но также и с сильным политическим дискурсом, с присутствием на сцене Греты Тунберг и напоминанием о войне в Украине, с недавними победителями "Евровидения" и видеоинтервью Зеленского.

Один из старейших рок-фестивалей, Гластонбери в графстве Сомерсет на юге Англии открылся в этом году после трёх лет отмены концертов из-за пандемии. Первый фестиваль нынешнего лета, Гластонберийский остался верен своим традициям вовлечённости в политические и экологические проблемы.

Так, на огромной фестивальной территории были установлены около 3 тысяч экологичных сухих туалетов. А эта скульптура из глины призвана продемонстрировать потребность в воде.

"Это юмористический и забавный способ, но мы также хотим донести и довольно серьёзное послание. На протяжении всего фестиваля статуя будет сохнуть и трескаться, если будет жарко, или таять, если пойдёт дождь. Такое уже происходит с миллионами людей во всём мире, чьи туалетиы пострадали от изменения климата, наводнений и или засух. Все эти люди теряют доступ к жизненно важным потребностям", - объясняет Джемайма Янг , ответственная по связям с общественностью WaterAid.

Многие ассоциации и неправительственные организации приняли участие в повышении осведомлённости собравшихся, но пальма первенства досталась молодой шведской экоактивистке Грете Тунберг, чья мощная и бескомпромиссная речь на главной сцене Гластонбери никого не оставила равнодушным.

"Мы приближаемся к пропасти, - сказала в частности Тунберг, - и я настоятельно рекомендую всем, кто ещё не потерял рассудок, стоять на своём. Не позволяйте им подтащить нас еще на дюйм ближе к краю. Именно сейчас мы должны стоять на своём".

В этом году Украина также оказалась в центре внимания организаторов. В день открытия фестиваля украинский президент Владимир Зеленский обратился к десяткам тысяч гостей и участников, чтобы напомнить им о стремлении его народа защитить свою свободу и независимость перед лицом российского вторжения.

Приехала в Гластонбери и украинская группа Kalusch Orchestra, которая выиграла в этом году "Евровидение". Музыканты отреагировали на проведение следующего песенного конкурса за пределами Украины.

"Жаль, но сейчас много дискуссий, поэтому до сих пор неясно, будет ли Евровидение проводиться в Великобритании, - сказал основатель и фронтмен группы Олег Псюк. - Я всё ещё надеюсь, что "Евровидение" будет в Украине, и правительству удастся провести его".

Украина и климат стали двумя символами Гластонбери - 2022. В программу фестиваля, кроме рок-концертов, входят также выставки, выступления танцевальных, фольклорных, театральных и цирковых коллективов.