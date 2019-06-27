Гластонбери: фестиваль под дождливым небом

Тысячи любителей современной музыки и непринуждённой атмосферы стекаются на юго-запад Англии на знаменитый Гластонберийский фестиваль под открытым небом.

На протяжении почти полувека, что существует фестиваль, гостей фестиваля не раз заливало водой, так как дождливая погода не редкость для английского лета. Поэтому и на этот раз они запаслись дождевиками и резиновыми сапогами:

— Мы добыли билеты в буквально первые минуты после начала продаж. Не знаю как, каким-то чудом!

— Мы собирались приехать на этот фестиваль последние 18 лет. И вот, наконец, я очень доволен.

Среди музыкантов, которые порадуют английских меломанов в этом году, — группы The Cure и The Killers, британский грайм-исполнитель Stormzy, австралийская певица Кайли Миног, а также бывший солист группы «Оазис» Лиам Галлахер.