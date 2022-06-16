Phoenix: возвращение на сцену

Phoenix – одна из самых известных французских групп, стоящих у истоков движения French touch, на стыке электроники и поп-рока. Это также один из немногих музыкальных коллективов континентальной Европы, которым удалось добиться славы за океаном.

Через 5 пять лет после диска Ti Amo у версальской четвёрки выходит седьмой альбом, который записывался в Лувре во время пандемии.

Журналист Euronews Фредерик Понсар встретился с двумя участниками легендарной группы на фестивале в Лионе.

Кристьян Маззале, гитарист Phoenix: "Мы уже были здесь с концертом два раза, когда нам предложили выступить вновь, мы тут же согласились".

Лоран Бранковиц, гитарист Phoenix: "Это просто волшебное место. Одно из самых любимых в мире. Наша музыка связана с европейской историей, а здесь галло-римский амфитеатр, нас переполняют эмоции".

Тома Марс, Дек Д'Арси, Лоран Бранковиц и Кристьян Маззале со школьной поры любят классическую музыку и даже говорят, что Моцарт и Лист у них в крови. В композициях группы есть много отсылок на высокую европейскую культуру.

Мы дети европейцев, наши родители итальянцы, немцы. То же самое с нашим солистом Тома. Нас можно в действительности назвать продуктами плавильного котла, который представляет собой наш континент. Мы решили распахнуть объятья Европе, следуя примеру немецкой группы Kraftwerk.

Им впервые пришло в голову не грезить Америкой, не воссоздавать в своих композициях американскую мечту, а говорить о мечте европейской. Поэтому мы решили петь на английском, развивая совершенно европейские темы. Лоран Бранковиц Гитарист группы Phoenix

На сцене лионского амфитеатра на холме Фурвьер Phoenix исполнил танцевальный сингл Alpha Zulu. На его создание группу вдохновил полёт над горами Белиза, когда их небольшой самолёт под названием Zulu попал в зону турбулентности.

Музыкальные критики считают, что Phoenix одинаково хорошо слушать как в студийной версии, так и вживую.

Кристьян Маззале, гитарист Phoenix: "Работа в студии – это интеллектуальный труд, а на сцене можно расслабиться, эта две разные вселенные, которые обмениваются флюидами, подпитывают друг друга".

Лоран Бранковиц, гитарист Phoenix: "Когда музыкант выходит к живой публике, начинает магия. Мы верим всем сердцем тому, что происходит на сцене. Мы плачем над театральным представлением, хоть и знаем, что никто не умер на самом деле, а когда появляется музыкант, он внезапно превращается в божество".

После концерта на античных развалинах Лиона, группа выступила в Барселоне. Фанаты с нетерпением ждут выхода нового альбома и осенних гастролей по Европе.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.