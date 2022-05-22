В Киеве вновь открылась опера

Национальная опера Украины возобновила работу после трёхмесячного перерыва, благодаря тому что большая часть оперного коллектива вернулась в Киев. В субботу здесь исполнили «Севильского цирюльника». Театр вмещает 1000 зрителей, но в продажу поступило лишь около 300 билетов, чтобы в случае воздушной тревоги во время представления все успели добраться до бомбоубежища. В ближайшее время спектакли будут проходить только днём и только в выходные дни.

– Я врач, – говорит один из зрителей. – Мы два месяца лечим раненых. Хочется, чтобы был мир, чтобы не было воздушной тревоги и можно было спокойно ходить в театр.

Министр культуры Украины отметил, что из репертуара театра сейчас убрали все произведения русских композиторов, и здесь призывают оперные театры других стран последовать их примеру.