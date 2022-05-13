This content is not available in your region
кино

Каннский фестиваль готовится к юбилею

euronews_icons_loading
К юбилею готовы.
К юбилею готовы.   -   Авторское право  Francois Mori/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.
 Euronews

Они были здесь: Софи Лорен, Бриджит Бардо, Альфред Хичкок, Кирк Дуглас, Шон Коннери, Педро Альмодовар, Николь Кидман, Жан-Клод Ван Дамм, Джонни Депп ... В этом году Каннский фестиваль отмечает 75-летие.  Самый престижный кинослет в мире стартует в следующий вторник.

С 1946 года  сюда, на юг Франции, привозят только лучшее кино -  от  авторского до блокбастеров. Средняя продолжительность баталий в Каннах - 12 дней,  по итогам вручается главная награда  "Золотая пальмовая ветвь" и множество  премий по другим номинациям.

Коктейль из бизнеса, гламура и искусства, фестиваль нередко становится  политической платформой для защиты прав человека. В этом году война в Украине нашла отражение в  официальной конкурсной программе. 

Тьерри Фремо, директор кинофестиваля, рассказывает: "Мы счастливы этому совпадению, ведь, как вы знаете, отбор фильмов в программу идет по художественным критериям.  Мы включили  два украинских фильма, один из них поднимает тему войны в Донбассе, описывает ситуацию, которая была в регионе 3-2 года назад. Но снято так, что можно подумать, что фильму 2 недели".

В состав жюри ежегодно входят 10 ведущих деятелей киноиндустрии. В этом сезоне ими руководит французский актер Венсан Линдон, сам не  раз отмеченный в прежних выпусках фестивалей. Вместе с коллегами  он выберет из 21 конкурсного фильма тот, который и  получит "Золотую пальмовую ветвь" . Победителей объявят 29 мая.