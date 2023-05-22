Украинка облила себя бутафорской кровью на ступеньках Дворца фестивалей в Каннах
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На фестивале в Каннах пролилась "кровь"

На Каннском фестивале украинская активистка Илона Чернобай выразила свою поддержку Киеву.  Перед показом фильма "Кислота" она вышла на красную ковровую дорожку в платье цветов флага Украины, а потом достала пузырёк с бутафорской кровью и вылила на себя прямо перед камерами. Жидкость она пронесла, спрятав в декольте.

На Каннском фестивале украинская активистка Илона Чернобай выразила свою поддержку Киеву.  Перед показом фильма "Кислота" она вышла на красную ковровую дорожку в платье цветов флага Украины, а потом достала пузырёк с бутафорской кровью и вылила на себя прямо перед камерами. Жидкость она пронесла, спрятав в декольте.

Илоны сказала, что хотела таким образом напомнить об украинцах, которые до сих пох находятся в оккупации и рискуют жизнь за свою верность родине.  

Охрана вывела девушку, не дожидаясь окончания её перформанса. 

Илона Чернобай, блогер и фитнес-тренер, родом из прифронтового Краматорска.

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