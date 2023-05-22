На фестивале в Каннах пролилась "кровь"

На Каннском фестивале украинская активистка Илона Чернобай выразила свою поддержку Киеву. Перед показом фильма "Кислота" она вышла на красную ковровую дорожку в платье цветов флага Украины, а потом достала пузырёк с бутафорской кровью и вылила на себя прямо перед камерами. Жидкость она пронесла, спрятав в декольте.

Илоны сказала, что хотела таким образом напомнить об украинцах, которые до сих пох находятся в оккупации и рискуют жизнь за свою верность родине.

Охрана вывела девушку, не дожидаясь окончания её перформанса.

Илона Чернобай, блогер и фитнес-тренер, родом из прифронтового Краматорска.