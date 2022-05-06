Новая лента Йоргоса Лантимоса "Блеяние"

Мировая премьера новой ленты известного греческого режиссёра Йоргоса Лантимоса «Блеяние» состоялась в Греческой национальной опере. Показ сопровождался игрой оркестра и хоровым пением. Съёмки прошли на острове Тинос в Эгейском море два года назад. Главную роль в этом немом фильме исполнила американская актриса Эмма Стоун:

– Возможность работать с Йоргосом – великолепный подарок, я знаю, что могу полностью положиться на него и ни о чём не думать. И так действительно получается гораздо лучше. Чтение сценария захватило меня сильнее, чем что-либо прежде. Я впервые смогла побывать в Афинах и на Тиносе. Мне сразу захотелось сняться в этом фильме. Пожалуй, это было самым артистичным из того, что я сделала.

Героиня этой довольно мрачной и сюрреалистической картины – молодая вдова, которая оплакивает своего умершего мужа. Рассказывает Йоргос Лантимос:

– Я задумал этот фильм, когда побывал на острове. Сам пейзаж, животные и всё окружающее стали для меня источником вдохновения. Мне всегда хотелось снять что-то в некотором смысле буколическое. При этом мне было интересно, чтобы в то же время это было что-то современное. В процессе размышлений и нашёл подходящие элементы, и я попытался собрать их в историю.