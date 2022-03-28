Новые оскароносцы: лучшим признан фильм "CODA: Ребенок глухих родителей"

Драка, рыдание, раскаяние, минута молчания в память о жертвах на Украине - 94-я церемония вручения премии Американской киноакадемии "Оскар" в этом году оказалась богатой на эмоциональные моменты. Актер Уилл Смит за считанные минуты до получения заветной награды ударил ведущего. Смиту показалась оскорбительной шутка Криса Рока в адрес его жены. Вскоре Смит вернулся на сцену, но уже в качестве лауреата премии за лучшую мужскую роль в фильме "Король Ричард". К аудитории он обратился со слезами на глазах.

"Говорят, я похож на сумасшедшего отца из этой картины, на этого Ричардса Уильямса! Но любовь заставляет нас идти на безумные поступки, - заявил артист. - Я надеюсь, что Академия пригласит меня снова. Спасибо".

Драма режиссёра Рейнальдо Маркуса Грина посвящена отцу теннисисток Винус и Серены Уильямс. Это классический фильм о спорте, замешанный на истории непростого родительства.

Лучшей актрисой года Американская киноакадемия признала Джессику Честейн за "Глаза Тэмми Фэй". А лучшим фильмом года признана картина "CODA: Ребенок глухих родителей" режиссера Шан Хейдер. Этот американский римейк французской картины La Famille Bélier удостоился наград в нескольких номинациях. Комедийная драма о слышащем ребенке глухих родителей обошла таких конкурентов, как "Аллея ужаса", "Вестсайдская история", "Белфаст", "Дюна", "Король Ричард", "Лакричная пицца", "Не смотрите наверх", "В руках пса" и "Сядь за руль моей машины".

"CODA: Ребенок глухих родителей" также получил награды за лучший адаптированный сценарий и лучшую мужскую роль второго плана, которую сыграл американский глухой актер Трой Коцур.

"Оскар" за лучший оригинальный сценарий вручен фильму "Белфаст" Кеннет Брана. В центре полуавтобиографического сюжета — история семьи, проживающей в столице Северной Ирландии, где летом 1969 да начинаются массовые уличные столкновения между католиками и протестантами.

Ранее "Белфаст" получил приз Британской академии кино и "Золотой глобус" за лучший сценарий и также победил на кинофестивале в Торонто.