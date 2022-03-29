Киноакадемия США: а нужно ли драться?

Американская киноакадемиия расследует инцидент, омрачивший церемонию вручения премии "Оскар": В разгар мероприятия Уилл Смит, признанный лучшим актером года, дал пощечину ведущему, комику Крису Року. Смита возмутила шутка Рока в адрес его жены, которая по состоянию здоровья вынуждена брить голову. Получая награду, Смит обратился к залу со слезами на глазах, отметив, что "любовь толкает порой на безумные шаги". Официальных извинений Крису Року он не принес.