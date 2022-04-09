Уилла Смита наказали за пощёчину

Американская Киноакадемия запретила Уиллу Смиту посещать все церемонии и любые другие мероприятия академии в течение 10 лет после того, как он дал пощечину Крису Року на церемонии вручения премии "Оскар".

Такое решение было принято на заседания Совета управляющих академии, на котором обсуждался ответ на действия Смита. Академия также выразила "глубокую благодарность мистеру Року за то, что он сохранил самообладание в чрезвычайных обстоятельствах". Может ли Смит быть номинирован на "Оскар" во время запрета, в заявлении академии не говорится. Также не предпринято никаких действий по аннулированию его премии. Сам Уилл Смит вышел из академии на прошлой неделе во время подготовки к собранию и сказал, что с уважением примет любое вынесенное ему наказание.