Режиссер Валентин Васянович снимает происходящее под Киевом

Эти кадры сняты несколько дней назад под Киевом режиссером Валентином Васяновичем. Его продюсер Владимир Яценко разместил материал в Facebook. Бегут люди, им помогают украинские военные. В двух словах - повседневная жизнь. Режиссер и его группа отправили свои семьи в безопасное место. Сами вернулись в столицу.

Валентин Васянович, режиссер: "Я живу между Киевом и домом под Киевом. И мы иногда вместе с Володей и другими ребятами ездим, снимаем материал, такой хроникальный, просто фиксируем события. Не для того, чтобы использовать их потом в каком-то фильме, нет, а для того, чтобы люди могли использовать в качестве иллюстрации для своих интересов".

Валентин Васянович не раз обращался к теме конфликта между Россией и Украиной. Речь идет о фильмах "Атлантида" и летне "Отражение". В "Отражении" прослеживается судьба хирурга Сергея, попавшего в плен ходе военных действий. Премьера картины состоялась в прошлой осенью на Венецианском кинофестивале.

В любом случае реальность превзошла вымысел режиссера.

Валентин Васянович, режиссер: "Знаешь, с утра одна эмоция, а к вечеру - другая эмоция. Когда выходит солнце и синее небо, ты полон надежд и оптимизма, ты веришь в победу, быструю победу. Но к вечеру накапливаются, наваливаются новости. Они не всегда позитивные. Много очень новостей о том, что наши Вооруженные Силы дают отпор, побеждают, отвоевывают территории. Но есть новости, которые тебя уничтожают. Я имею в виду сотни жертв, ну не сотни, большое количество жертв среди мирного населения, детей, женщин. Это Мариуполь, Харьков, Буча, Ирпень и другие города".

Кинодневник, хроника ... День за днем Валентин Васянович со своими коллегами снимают сцены, словно вышедшие из фильма-катастрофы - без фильтров, без постановки.